أكد رشيد نديل المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات، اليوم الثلاثاء، أن الدولة لا نية لها في زيادة أسعار الوقود.

وأوضح نديل في تصريح للإذاعة الوطنية بخصوص احتمال رفع أسعار الوقود في الجزائر بالنظر إلى الظرف الدولي الراهن، إنه "لا توجد عند الدولة هذه النية وهي اليوم تستمر في دعم الأسعار المطبقة حاليا من قبل محطات الوقود رغم ارتفاع تكلفتها"، ولكنه لم يستبعد في نفس الوقت بأن تطبق بعض المحطات الناشئة زيادات طفيفة جدا لا تتجاوز بعض "السنتيمات" بالنظر إلى انخفاض هوامش الربح.

وأضاف المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات بأن الجزائر تمكنت من توفير غلاف مالي يقدر بـ 500 مليون دولار سنويا بعد التخلي عن استيراد الوقود من الخارج قائلا، "الجزائر كانت الدولة الوحيدة في العالم التي كانت تستخدم البنزين الممزوج بالرصاص"، مطمئنا في نفس الوقت بأن المازوت الموزع من قبل محطات الوقود غير مضر بالصحة.

كما كشف رشيد نديل بأن سلطة ضبط المحروقات اعتمدت 11 مستثمرا من الخواص في مجال تخزين وتوزيع الوقود منذ المصادقة على قانون المحروقات الجديد وتوقع بأن يرتفع العدد إلى 14 موزعا في المدى القريب إلى جانب "فطال"، مشيرا إلى أن عدد محطات الوقود على المستوى الوطني يقارب 2700 محطة، فيما تستحوذ شركة "نفطال" على نسبة 90 بالمائة منها.

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وعلى صعيد آخر، كشف المدير العام لسلطة ضبط المحروقات بأنه سيتم تنظيم ملتقيات جهوية للمدراء الولائيين للطاقة الـ 58 بدء من شهر جوان الداخل، من ّأجل توحيد الفهم المشترك للنصوص التطبيقية المنبثقة عن القانون الجديد للمحروقات، وضمان وحدة وانسجام الرِؤية خلال دراسة ملفات الاستثمار.