تمكنت مصالح أمن دائرة الحناية التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف شخصين في العقد الثاني من العمر، تورطا في 13 قضية مختلفة تتعلق بـالضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، التهديد بسلاح أبيض، التهديد متبوع بالرشق بالحجارة، التخريب العمدي لملك الغير، الاعتداء وسرقة هاتف نقال، السرقة تحت طائلة التهديد، السرقة عن طريق التسلق.

ومكّن العمل الميداني لقوات الشرطة من توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما إلى مقر الأمن. بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.