وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم الثلاثاء، إلى إسطنبول، لترأس منتدى الاستثمار ورجال الأعمال الجزائريين والأتراك.

وقد استهل الرئيس زيارته من جامعة إسطنبول بتركيا أين تم منحه الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، أن تقديم الدكتوراه الفخرية للرئيس تبون تعتبر رسالة أخوة بين الجزائر وتركيا.

من جهته أعرب الرئيس تبون عن شكره لجامعة إسطنبول.

وأشاد بما وصلت إليه تركيا تحت قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال الرئيس تبون"شرفني الوقوف في رحاب جامعة إسطنبول العريقة ونقف اعتزازا لهذه المنارة التي تزخر بالعلوم والمعارف."