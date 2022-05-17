خلف حريق شب في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، في مرآب لتربية الدواجن، نفوق ثمانية آلاف صوص ومحضنتي دجاج بمشتة بوفولة في ولاية ميلة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان عبر صفحتها بالفايسبوك، إن وحدتها الثانوية مدعمة بالمركز المتقدم لشلغوم العيد تدخلت فجر هذا الثلاثاء في حدود الساعة الثانية وثلاثين دقيقة (02:30)، لأجل إخماد حريق شب في مرآب لتربية الدواجن مساحته حوالي 330 مترا مربعا يقع بمشتة بوفولة وبالضبط في المزارة التابعة إقليميا لبلدية ودائرة شلغوم العيد.

وأضاف نفس المصدر إن الحريق الذي تم إخماده خلف نفوق ثمانية آلاف صوص عمرها يوم واحد ومحضنتي دجاج، كما مكن إخماد الحريق من إنقاذ بيتين بلاستكيتين لزراعة الخضر وخمس قارورات لغاز البوتان دون تسجيل أي خسائر بشرية.