أعلنت اليوم الثلاثاء، إدارة شباب قسنطينة إيقافها للاعب حمزاوي عكاشة وتم نشر بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك والذي جاء فيه: "تطبيقاً لقوانين تشريع العمل وأيضاً تطبيق القانون الداخلي للشركة الرياضية ذات الأسهم csc - sspa : قررت إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم للنادي الرياضي القسنطيني، تعليق ممارسة العمل للاعب حمزاوي عكاشة إلى حين مثوله أمام مجلس تأديب الشركة وذلك للفصل في التجاوزات التي صدرت منه عقب نهاية اللقاء، الذي جمع بين النادي الرياضي القسنطيني واتحاد بسكرة ".

للإشارة فإن " السنافر" يحتلون المركز الثامن في ترتيب المحترف الأول برصيد 45 نقطة.