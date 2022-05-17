تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان في عمليتين متفرقتين من توقيف ثلاثة أشخاص عن تهمة السرقة، وهذا على إثر تلقي ذات المصالح لبلاغ من قبل ضحيتين مفاده تعرضهما إلى السرقة.

الأول صاحب ورشة بناء تعرض إلى سرقة صفائح زنك مخصصة لسياج الورشة من قبل مجهولين، ليتم تكثيف الأبحاث التحريات التي مكنت في ظرف وجيز من توقيف شخصين وبحوزتهما المسروقات.

والضحية الثانية تعرضت إلى السرقة بالخطف لحقيبتها اليدوية بها هاتف نقال ومبلغ مالي بالإضافة إلى بعض الأغراض من قبل مجهول، ليتم فتح تحقيق في القضية وتوقيف شخص مشتبه فيه بعد عرضه على الضحية تعرفت عليه من الوهلة الأولى.

وقد أنجز ملفي إجراء قضائي في حقهم وقدموا بموجبه أمام العدالة.