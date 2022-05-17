أكد المدير العام لبنك الجزائر الخارجي لزهر لطرش، أن 44 وكالة لهذه المؤسسة المالية العمومية تقترح منذ نهاية شهر ديسمبر 2021 إلى غاية اليوم منتجات الصيرفة الإسلامية على الصعيد الوطني.

وقال لطرش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش تدشين وكالة جديدة لبنك الجزائر الخارجي بولاية عين الدفلى: "إذا أخذنا بعين الاعتبار إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية منذ 4 أشهر ونصف فقط، فلا يسعنا إلا الإشادة بهذه النتيجة".

وأضاف، أن مصالحه تسوق سبع منتجات بنكية إسلامية منها ست منتجات موجهة للخواص ومنتج واحد للمؤسسات.

ويتعلق الأمر بالحساب الجاري الإسلامي وحساب الادخار الإسلامي وحساب إيداع الاستثمار غير المحدود وحساب الإيداع الإسلامي الموجه للخواص والمرابحة العقارية والمرابحة الخاصة بالسيارات والمرابحة المتعلقة بالاستهلاك.

كما أعلن عن إطلاق منتجين جديدين قريبا لفائدة زبائن هذا البنك، معربا عن قناعته أن هذه المساعي من شأنها إضفاء المزيد من النجاعة لعمل بنك الجزائر الخارجي مع نهاية السداسي الأول للسنة الجارية.