كشف حزب العمال، اليوم، عن تلقيه مراسلة من طرف رئاسة الجمهورية بغرض تعيين ممثل عنه في "اللجنة الوطنية لإصلاح الدعم" التي سيتم تنصيبها، غدا تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب ما نقل بيان للحزب.

وذكّر حزب العمال بـ"موقفه الرافض لأي مساس بإحدى المكاسب الأساسية للاستقلال الوطني الذي سمح للبلاد بالتقدم المعتبر في محاربة الفقر عن طريق تحسين القدرة الشرائية والخدمات العمومية وبصفة عامة التطور الاجتماعي الاقتصادي".

ووفق ذات البيان، قرر الحزب اليساري قبول دعوة الرئاسة من أجل "التعبير عن موقفه المعروف لدى الجميع، أي الإبقاء على دعم الدولة للمنتوجات والخدمات العمومية ذات الاستهلاك الواسع والتحويلات الاجتماعية لأنها تعتبر من بين الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، التي هي نتاج ثورة نوفمبر 1954 وتضحية مليون ونصف مليون شهيد".

وأضاف الحزب أن مشاركته غايتها الدفاع عن الإبقاء على دعم الدولة في وضع يتميز بانهيار اجتماعي معمّم وغير مسبوق والذي يعرّض التماسك الاجتماعي للمخاطر الكبرى وبالتالي استقرار البلاد.