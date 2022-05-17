أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بأسطنبول، على انطلاق أشغال منتدى الأعمال والاستثمار الجزائري-التركي، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى تركيا منذ الأحد بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويشارك في المنتدى، الذي حضره نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، أكثر من 300 متعامل اقتصادي من البلدين، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتركيا ورفع حجم الاستثمارات بين البلدين.

وفي كلمة ألقاها خلال أشغال المنتدى، أكد الرئيس تبون أنه سيتم التصديق قريبا على مشروع قانون استثمار جديد سيكون خدمة للمستثمرين ويفتح لهم آفاق جديدة ويحميهم، مضيفا "اليوم نحملكم المشعل أنتم رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر الجديدة تتعامل بالشفافية والمال الحلال بعيدة عن الممارسات القديمة، كاشفا أن الطرفين اتفقا على فتح الشراكة والاستثمار في جميع القطاعات.

وحسب ذات المتحدث فإن الاستثمار المشترك سيشمل الصناعات البحرية، العسكرية والثقيلة.