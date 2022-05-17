أصيب المتسوقون، منتصف نهار اليوم، بهلع كبير في المدينة الجديدة، بوهران، إثر اندلاع حريق في واجهة محل تجاري مخصص لبيع الألبسة.

وبحسب المعاينة الأولية، يكون الحريق قد اندلع بفعل تلامس الخيوط الكهربائية المتدلية في واجهة المحل. وقد سبب الحادثة فوضى كبيرة في هذا السوق الشعبي الذي يستقطب يوميا آلاف الأشخاص من الجنسين، ويعرف ازدحاما كبيرا.

ويعرض مئات التجار سلعهم على الأرصفة، في حين تتوقف حركة مرور السيارات كليا طوال النهار في كل شوارع المدينة الجديدة، في محيط سوق سيدي عقبة الذي يتوسط هذا الحي الشعبي، بينما يتحول محيط ضريح "سيدي بلال" هو الآخر إلى سوق، مثله مثل ساحة الشهداء "الطحطاحة" التي تحتضن هي الأخرى طاولات عرض الألبسة والأحذية، ويمتد السوق إلى غاية الأرصفة المقابلة للمتحف الوطني أحمد زبانة.

وقد وجدت شاحنات مصالح الحماية المدنية، التي يوجد مقرها في شارع الإخوة نياطي، صعوبات كبيرة للوصول إلى موقع الحريق، بسبب الاكتظاظ والفوضى التي تسود هذا الحي الشعبي بفعل "التجارة الفوضوية"، مع الإشارة إلى أن الحريق لم يخلف ضحايا بشرية.

كما شب حريق آخر صباح اليوم، في حي خميستي ببلدية بير الجير، اندلع في مسكن. ولم يخلف خسائر بشرية.