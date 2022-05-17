حذرت مديرية التجارة في ولاية سكيكدة من استهلاك كبد سمك التونة الذي قد يؤدي إلى تسممات غذائية خطيرة.

وجاء في بيان ذات المديرية، الذي نشرته الإذاعة المحلية: "مع زيادة استهلاك خلال شهر ماي من كل سنة لوحظ الإقبال المكثف عليها من طرف المواطنين فيما يلجأ البعض الآخر لاقتناء كبد التونة لدواعي علاجية رغم خطورتها".

وأضاف البيان: "وعليه تحذر مديرية التجارة من استهلاك كبد التونة الذي قد يؤدي إلى تسممات غذائية جماعية تصيب العائلات جراء تناول هذه المادة خاصة تلك المعروضة للبيع على مستوى الأسواق اليومية والأسبوعية في ظروف غير صحية".