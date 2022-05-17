تم، اليوم بورقلة، توقيف قابلة وثلاث ممرضات بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل، على خلفية تبديل رضيع وتسليمه إلى شخص آخر وهي القضية التي شغلت الشارع المحلي في اليومين الأخيرين.

أسفر التحقيق الذي باشرته مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بورقلة، عن توقيف قابلة وثلاث ممرضيات وهي المعلومة التي أكدها المدير الولائي للصحة طارق بلباي في اتصال مع "الخبر".

وقال ذات المسؤول أن المعنيين تم توقيفهم عن العمل بعد التحقيق الذي باشرته مصالحه في أعقاب الضجة التي خلفتها قضية تبديل رضيع وتسليمه إلى شخص آخر بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل.