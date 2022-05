L'armée de l'air américaine a annoncé un tir d'essai réussi d'un missile hypersonique depuis une forteresse B-52. L'US Navy compte désormais équiper des destroyers et des sous-marins de ces nouvelles armes.

Les armes hypersoniques changent le rapport de force et le poids de la dissuasion. La Chine et la Russie sont par contre très en avance, mais les Etats-Unis rattrapent leur retard. L'US Air Force a annoncé le test réussi d'un missile qui a atteint une vitesse cinq fois à celle du son.

Le missile a été propulsé samedi dernier avec un système ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon) depuis un bombardier B-52 au large des côtes du sud de la Californie. L'ARRW, qui se prononce Arrow (flèche, en anglais), a été mis au point par Lockheed Martin, le constructeur du F-35.

"Après la séparation de l'avion, le propulseur de l'ARRW s'est enflammé et a brûlé pendant la durée prévue, atteignant des vitesses hypersoniques cinq fois supérieures à la vitesse du son", affirme l'USAF sans rien ajouter de ce lancement.

Cette annonce démontre la mobilisation des industriels américains pour mettre au point cette nouvelle arme. Avant cet essai réussi, le propulseur ARRW avait déjà essuyé trois échecs.

Le Pentagone ne compte pas s'en tenir là. L'US Navy compte aussi équiper ses navires de missiles hypersoniques. Dans le cadre du programme Navy Conventional Prompt Strike, la marine propose aux industriels de l'armement de mettre au point des engins pour les destroyers d'attaque terrestre de classe Zumwalt et les sous-marins d'attaque rapide de classe Virginia. L'objectif est de frapper des cibles à des milliers de kilomètres en quelques minutes.

Le Pentagone prévoit de disposer de missiles hypersoniques à partir de 2024. La marine assure qu'elle en aura en 2025 sur des destroyers et sur des sous-marins de classe Virginia en 2028. Le Pentagone a aussi conclu un avec trois géants américains de l'industrie de la défense, Raytheon, Lockheed Martin et Northrop Grumman, pour développer une défense contre les attaques de missiles hypersoniques.

Face à ces projets, Russes et Chinois sont très en avance. La Chine a testé en août un missile hypersonique qui a fait le tour de la Terre en orbite avant de descendre vers sa cible, qu'il n'a manqué que de quelques kilomètres.