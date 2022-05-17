صوت البرلمان الفنلندي لمصلحة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بغالبية كبرى بلغت أكثر من 95 في المائة ما يتيح إرسال الترشيح الرسمي لهذا البلد إلى مقر الحلف.



في ختام جلسة برلمانية استمرت يومين، اعتمد مشروع انضمام البلاد إلى الحلف الأطلسي بغالبية 188 صوتاً مقابل 8 ومن دون امتناع أي عضو عن التصويت



بعد هذه الموافقة البرلمانية، تريد هلسنكي إرسال ترشيحها إلى مقر الحلف الأطلسي في بروكسل في وقت متزامن مع السويد



و قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أن السويد وفنلندا ستقدمان بشكل مشترك ترشيحهما في مقر الحلف في بروكسل الأربعاء.