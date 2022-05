Le Premier Ministre, Aïmene Benabderrahmane a procédé, aujourd’hui, à Alger, à l’ouverture des travaux du Séminaire international sur amis de la Révolution algérienne, sous le thème « La Révolution algérienne, source de rayonnement des valeurs humaines, pont d’amitié entre les nations», organisé dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire du recouvrement de la Souveraineté nationale, lit-on dans un communiqué du premier ministère.

Dans un discours prononcé à cette occasion, le Premier Ministre, Aïmene Benabderrahmane, a rendu un vibrant hommage à tous les amis de la Révolution algérienne qui ont sacrifié leur vie pour leurs convictions sur le principe de la liberté indivisible et l’unique principe de l'humanité.

Le Premier Ministre, Aïmene Benabderrahmane a affirmé que l'Algérie, à travers ses générations, restera fidèle à tous ceux qui l'avaient soutenue et avaient été à ses côtés lors des épreuves difficiles endurées lors de la Glorieuse Guerre de libération nationale.

Et d’ajouter : L'Algérie demeurera un symbole de liberté, de par sa position constante et pondérée pour la défense des causes justes dans le monde, étant l'expression même de sa fidélité aux principes ayant permis au peuple algérien d'exercer son droit légitime à l'autodétermination".

Les participants à cette rencontre ont, également, évoqué l'appui et le soutien des amis de la Révolution à la lutte du peuple algérien, en plus des conférences animées par des enseignants et chercheurs universitaires algériens et d'autres de pays frères et des témoignages d'amis de la Révolution, outre des expositions de livres, et de photos des amis de la Révolution.