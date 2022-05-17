حسمت شبيبة القبائل، مساء اليوم الثلاثاء، مقابلة القمة التي جمعتا بشبيبة الساورة في إطار الصراع على المركز الثاني المؤهل للمشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية الموسم المقبل.

وتقدم أسود جرجرة بهدفين مبكرين عن طريق اللاعب سليم بوخنشوش في الدقيقتين 10 و22، قبل أن يقلص أيمن لحمري النتيجة لأبناء الجنوب في الدقيقة 40 بتسديدة رائعة.

وعرف زملاء وسط الميدان حراق كيف يحافظون على النتيجة في الشوط الثاني، لتنتهي المواجهة التي احتضنها ملعب 1 نوفمبر في تيزي وزو بنتيجة (2-1).

بهذه النتيجة يعزز "الكناري" مركز الوصافة بـ54 نقطة وبفارق أربع نقاط عن منافس اليوم شبيبة الساورة (50 نقطة) الذي يملك مقابلة متأخرة.

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 57 27

2. شبيبة القبائل 54 30

3. شبيبة الساورة 50 29

--. نادي بارادو 50 29

5. مولودية الجزائر 49 30

6. شباب قسنطينة 45 29

-- اتحاد الجزائر 45 29

-- أولمبي الشلف 45 30

9. وفاق سطيف 43 25

10.اتحاد بسكرة 42

29

11. نجم مقرة 37 30

--. مولودية وهران 37 30

--. هلال شلغوم العيد 37 30

14. أمل الأربعاء 36 30

15. أولمبي المدية 34 30

16. نصر حسين داي 22 29

17. سريع غليزان 16 30

18. وداد تلمسان 13 29