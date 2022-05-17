حكمت محكمة إسبانية، اليوم الثلاثاء، بأربع سنوات سجنا على جزائري متهم بنقل مهاجرين غير شرعيين إلى السواحل الإسبانية.

والتمست النيابة العامة في المحكمة الإقليمية لجزر البليار ست سنوات في الحق المتهم قبل أن يصدر الحكم النهائي.

وحسب موقع "دياريو دي إبيزا" فإن الوقائع تعود إلى شهر سبتمبر 2021 عندما تمكن قارب، على متنه 13 شخصا، من الوصول إلى شواطئ فورمينتيرا بإيبيزا الإسبانية قادما من سركوف في الجزائر.

وحسب نفس المصدر فإن المعني نقل "الحراق" إلى الضفة الأخرى للمتوسط مقال مبلغ يتراوح بين 1000 و1300 أورو.