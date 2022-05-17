طالبت المبعوثة الأممية الى ليبيا ستيفاني ويليامز كل الأطراف الليبية بالتزام التعقل والحوار، في أعقاب التوترات التي شهدتها العاصمة طرابلس صباح اليوم

وقالت ويليامز انه "في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس، أودُ أن أُشدد على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين.

وأحثُ على ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات"، وأضافت "لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض، ومن أجل ذلك، تظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا نحو الاستقرار والانتخابات"

من جهتها عبرت سفارة الولايات المتحدة عن القلق من التطورات والاشتباكات مسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، عقب محاولة رئيس حكومة مجلس النواب الليبي الدخول الى العاصمة طرابلس، وأعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا السبيل الوحيد القابلة للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم.

وحثت جميع التشكيلات المسلحة "على الامتناع عن العنف وعلى القادة السياسيين أن يدركوا أنّ الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا".

وكان رئيس حكومة مجلس النواب فتحي باشاغا قد حاول الدخول الى العاصمة طرابلس، تحت حماية كتيبة مسلحة، لكن قوات حكومة الدبيبة حاصرته واجبرته بعد وساطات محلية على الخروج من العاصمة رفقة عدد من وزراء حكومته.