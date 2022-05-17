أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الثلاثاء نشر فريق من 42 محققا وخبيرا في أوكرانيا هو الأكبر يرسل على الأرض.

وقال كريم خان في بيان "أؤكد أن مكتبي أرسل اليوم فريقا مؤلفا من 42 محققا وخبيرا في الجنايات وموظفي مساندة آخرين إلى أوكرانيا" موضحا أنها "أكبر بعثة من حيث العدد تم نشرها حتى الآن في منطقة دفعة واحدة".

وفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست العام 2002 للنظر في أفظع الجرائم المرتكبة في العالم، في مارس الماضي تحقيقا حول ادعاءات بحصول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا بعدما حصل على الضوء الأخضر من حوالى 40 دولة عضو.

وقال انه "بفضل نشر فريق من المحققين سنتمكن من درس الخيوط بشكل أفضل وجمع الشهادات المتعلقة بهجمات عسكرية قد تشكل جرائم مشمولة في ميثاق روما" المؤسس للمحكمة الجنائية الدولي