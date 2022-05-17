اعلن مدير الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، عبد القادر بن دعماش، أن وزارة الثقافة والفنون مقبلة على تنظيم ملتقى وطني حول الشعر الملحون تحتضنه المكتبة الوطنية الجزائرية، في "المستقبل القريب"



وقال بن دعماش، إن هذا الملتقى "سيسلط الضوء على الشعر الملحون في الجزائر ومبدعيه وهذا بمشاركة أكاديميين وشعراء ملحون وجمعيات مهتمة بهذا الموروث الجزائري الأصيل".

وشدد على أن "تصنيف الشعر الملحون كتراث إنساني وحمايته كتعبير مرتبط بالجزائر أصبح حاجة ملحة"، مؤكدا على ضرورة وضع "استراتيجية وطنية للنهوض به والعمل على توسيع حركة البحث والنشر حوله ..".