أكدت الجزائر أمس الثلاثاء أنها تتابع بـ "قلق كبير" التطورات الأخيرة في دولة ليبيا الشقيقة على إثر اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس وتدعو جميع الاطراف الليبية إلى تجنب التصعيد.

وجاء في بيان للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن الجزائر "تتابع بقلق كبير التطورات الأخيرة في دولة ليبيا الشقيقة على إثر اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس، وتدعو جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد والعمل على إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار".

وأضاف البيان إن الجزائر "تدعو جميع الأطراف الليبية إلى ضم جهودها لتوفير الشروط الضرورية لإنجاح عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة كأفضل وسيلة تسمح بتكريس سيادة الشعب الليبي في اختيار ممثليه وتحقيق طموحاته المشروعة في إنهاء الأزمة ووضع أسس دولة ديمقراطية وعصرية".