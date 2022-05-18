أكدت وداد بومعيزة، الناطقة باسم محكمة قرمبالية بولاية نابل، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أصدر ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة رياضيين جزائريين بتهمة الاعتداء جنسيا على قاصر.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن امرأة كانت بصدد قضاء عطلة رفقة عائلتها بأحد النزل بالحمامات الشمالية تقدمت نهاية الأسبوع المنقضي بشكوى مفادها تعرض ابنتها إلى الاستدراج والاعتداء عليها جنسيا من قبل ثلاثة رياضيين جزائريين كانوا يقيمون بنفس النزل في إطار تظاهرة رياضية.

ووفق مصدر أمني فقد قامت فرقة من الأمن السياحي وشرطة النجدة بإيقاف المتهمين فورا وأدنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم وتكليف فرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالحمامات بالتحقيق في الموضوع.

وتقرر الثلاثاء إحالتهم بحالة احتفاظ على أنظار حاكم التحقيق وبسماع الطفلة والمتهمين، قرر حاكم التحقيق إصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حقهم.

وأفادت إذاعة "موزاييك" بأن مندوب حماية الطفولة بنابل تعهد بتوفير الرعاية الصحية للأم والطفلة.