ستشهد أحياء ست بلديات بالجزائر العاصمة بداية من صبيحة اليوم انقطاعا في التزود بالماء الشروب بسبب أشغال صيانة لقناة رئيسية لنقل المياه على مستوى بلدية سطاوالي.

وأعلمت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، زبائنها الكرام عن قيامها بأشغال صيانة لقناة رئيسية لنقل المياه الشروب اليوم الأربعاء بداية من الساعة الثامنة (08:00) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة (04:00) من يوم غد الخميس 19 ماي 2022.

وأوضحت "سيال" إن هذه الأشغال ستقام على مستوى بلدية سطاوالي، وستتسبب في توقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء البلديات التالية: سطاوالي حي 872 جيلالي، حي ميموزة، حي غوميز، حي 138 مسكن، منطقة جيلالي، منطقة قاسمي. وفي بلدية زرالدة سينقطع التموين بالماء في وسط المدينة، التقسيم الشرقي وحي 500 مسكن.

أما في بلدية المعالمة فسينقطع الماء على وسط المدينة، حي عدل 1200 مسكن، حي عدل 1400 مسكن، الأحياء الترقوية الخاصة 35 و10، بينما في بلدية عين البنيان فسيكون الانقطاع جزئيا، وفي بلدية الحمامات كليا.

كما ستشهد أحياء بوشاوي البحري، السكن الوظيفي لاتصالات الجزائر والكثبان ببلدية الشراقة انقطاعا كليا في التزود بالماء الشروب.