تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء تساقط أمطار رعدية على أربع ولايات بشرق البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن أمطارا رعدية، ستتهاطل بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على ولايات سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

وأشار نفس المصدر إلى إن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 20 و30 ملم محليا.

من جهة أخرى حذرت الأرصاد الجوية من حرارة شديدة قد تتخطى 44 درجة مئوية تحت الظل ستميز الطقس بداية من صبيحة اليوم إلى غاية فجر يوم غد الخميس بولايات عين الدفلى والشلف وغليزان.