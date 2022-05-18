شهدت مدينة عيلام غرب إيران، اليوم الأربعاء، عملية احتجاز رهائن في المكتب العام للعقارات الحكومية، انتهت بانتحار منفذ العملية. وحسب وسائل إعلام محلية، فإن محتجز الرهائن كان موظفا سابقا في هذه الدائرة الحكومية، وقد استنفرت قوات الأمن الإيرانية، وطوقت المكان.

وأفاد الذين كانوا موجودين بالقرب من المكان، بأنه كان هناك إطلاق نار، وكانت سيارات الإسعاف تتجه إلى موقع احتجاز الرهائن. وقيل إن خاطف الرهائن انتحر بعد إطلاق النار.

وأشارت بعض المصادر إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح خمسة آخرين جراء العملية، فيما لم تعلق السلطات بعد حول هذا الحادث وعدد ضحاياه.