تواجه اليوم الأربعاء، الملاكمتان الجزائريتان إيمان خليف في وزن (63 كلغ) وإشراق شايب (66 كلغ في الدور نصف نهائي الطبعة الـ 12 من بطولة العالم للملاكمة لفئة السيدات الجارية بمدينة إسطنبول التركية، كلا من الهولندية هاينم شيلسي والكندية كافاناغ شارلي.

وتلتقي ايمان خليف منافستها الهولندية، هاينم شيلسي، لحساب المنازلة الثامنة في برنامج الحصة الأولى للدور نصف النهائي التي تنطلق في حدود منتصف النهار بتوقيت الجزائر، فيما ستكون مواطنتها إشراق شايب معنية بالمنازلة السابعة للحصة الثانية من ذات الدور، عندما تواجه الكندية كافاناغ شارلي اعتبارا من الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر.

وكانت الملاكمتان خليف وشايب، قد حققتا، الإثنين الماضي، أول إنجاز في تاريخ الملاكمة النسوية الجزائرية عندما بلغتا المربع الذهبي من المونديال، لتضمنان رسميا الميدالية البرونزية لكل منهما، على الاقل.

وفي تصريح لـ "الخبر" قال المدرب الوطني عبد الغني كنزي:" نحن جد فخورين بالملاكمتين إيمان خليف وإشراق شايب اللتان دخلا التاريخ من الباب الواسع بإهداء الجزائر ميداليتين ونسعى إن شاء الله لتحقيق الأفضل ".

وبخصوص تتويج إيمان خليف بالبرونزية أردف:" كان متوقعا أن تحقق إيمان خليف ميدالية برونزية، في هذه المنافسة وذلك نظرا للقدرات العالية التي تمتلكها ونحن نطمح لتحقيق الذهب إن شاء الله".

وعن التحضيرات للنزال المبرمج ظهر اليوم أكد محدثنا أن الاستعدادات جرت في ظروف جيدة إلى حد الساعة.

وختم:" المنافسة قوية نظرا لمشاركة عديد كبير من الملاكمات لأول مرة في التاريخ وهذا ما يشجعنا على تقديم الأفضل، بالطبع هذه محطة جد مهمة بالنسبة لإيمان خليف ولنا جميعا كفريق لأنها ستساعدنا كثيرا لبلوغ المراكز الأولى ولما لا حصد الذهب في الألعاب المتوسطية".

للتذكير فإن فعاليات البطولة العالمية افتتحت يوم الأحد الماضي من قبل رئيس الاتحادية الدولية للعبة، أومار كريملاف، بمشاركة قياسية بلغت 310 ملاكمة تمثلن 73 دولة منها الجزائر وتتنافسن عبر 12 وزنا.