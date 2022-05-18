توقع علي زوبار مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية تحقيق أزيد من 2.2 مليون طن من القمح في حصاد هذا الموسم بالنظر إلى تساقط كميات هامة من الأمطار في الوقت المناسب مشيرا إلى أن هناك مؤشرات ايجابية مع بداية الموسم في منطقة الشرق والتي ستتضح مع بداية شهر جوان.

وكشف مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي في تصريح لبرنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن وزارة الفلاحة قررت بخصوص موسم الحصاد لأول مرة تشكيل لجان محلية بإشراك وزارة الداخلية تتولى على مستوى الولايات والدوائر جمع المحاصيل. كما تتولى هذه اللجان الإحصاء الدقيق للفلاحين وتحديد نقاط الجمع والتخزين، حيث تم لحد الآن تحديد 505 نقاط جمع مفتوحة كل أيام الأسبوع طيلة موسم الحصاد.

وفي السياق نفسه، أضاف المتحدث أن حظيرة الحصادات فاقت الـ 10آلاف آلة حصاد هذه السنة منها أكثر من ألف تابعة للتعاونيات الفلاحية.

من جانب آخر أكد علي زوبار مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة و لتنمية الريفية أن الرؤية الاستباقية للجزائر سمحت لها بالبقاء بعيدة عن أزمة الغذاء في العالم.

وأوضح المتحدث، أن إجراءات استباقية اتخذتها الدولة مكنت من تخطي مشكلة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية للمواد الأساسية والقرارات الأخيرة لبعض الدول المنتجة بحظر تصدير القمح.

ومن تلك الإجراءات وضع دفتر شروط مرن استباقي سمح بالاستيراد في الوقت المناسب وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني الذي يبقى كافيا لمواجهة أي مؤشر سلبي للأمن الغذائي العالمي لمدة ستة أشهر كاملة.

وأضاف زوبار أن الرؤية الاستباقية للجزائر لم تسمح بمواجهة الأخطار المهددة للسلة الغذائية العالمية فحسب، بل مكنتها من اتخاذ إجراءات لم تستطع كثير من الدول في العالم اتخاذها كدعم الفلاحين والحفاظ على الدعم الاستراتيجي لأسعار القمح محليا، حيث قرر رئيس الجمهورية رفع سعر شراء القمح الصلب من الفلاحين إلى 6000 آلاف دينار للقنطار الواحد وسعر القمح اللين إلى 5000 آلاف دينار في حين تم رفع سعر الشعير إلى 3400 دينار

وأكد مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه لأول مرة يتم إعداد برنامج دعم للموالين بصفة شاملة ويخص كل ولايات الوطن عكس البرامج السابقة التي كانت تخص فقط 28 ولاية سهبية وشبه سهبية ويتمثل برنامج الدعم بالشعير هذه السنة في رفع حصة العلف للنعجة الواحدة من 300 غرام إلى 600 غرام.

وبخصوص الاستقرار الملحوظ هذه الأسابيع في أسعار مختلف المحاصيل الفلاحية كالخضر والفواكه أكد زوبار أن الوفرة والتدابير المتخذة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية الصارمة خلال مجلس الوزراء خاصة ما تعلق بمحاربة المضاربة انعكست بالإيجاب على الأسعار.