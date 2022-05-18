تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ستة أشخاص وحجز كمية من المخدرات واسلحة بيضاء، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات المصالح.

وحسب ذات المصدر فإن مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة باب الوادي، تمكنت من وضع حد لجماعة إجرامية منظمة في قضية حيازة قصد البيع والشراء والتخزين للمخدرات من نوع القنب الهندي والمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة (هيروين)، حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.

وأضاف المصدر نفسه أن قضية الحال التي تمت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، تمكن خلالها عناصر الفرقة من توقيف شبكة إجرامية تتكون من ستة أشخاص مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولاية الجزائر، مع حجز 34.79 غرام من المخدرات الصلبة (هيروين)، 75.4 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي، 335 قرص من المؤثرات العقلية، خمسة أسلحة بيضاء من مختلف الإحجام والأنواع، ستة هواتف نقالة".

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

من جهة أخرى وضع أفراد مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الحراش، حدا لعصابة أحياء تتكون من 13 فردا زرعوا الرعب داخل حي سكني.

وتشاجر المشتبه فيهم في الطريق باستعمال أسلحة بيضاء وأخلوا بالنظام العام، وبعد تدخل أفراد الشرطة قاموا بعرقلة مهامهم وحرضوا على التجمهر المسلح وإلحاق الأذى بالنفس عمدا، كما قاموا بتسهيل فرار بعض الموقوفين من أيدي أفراد الشرطة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.