استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، بعثة خبراء ألمانية في زيارة عمل إلى الجزائر، بحضور مجموعة الخبراء الجزائريين المكلفة بالمشروع، لمناقشة شروط وطرق تنفيذ الاتفاقية الحكومية الدولية الموقعة بين الجزائر وألمانيا في ديسمبر 2021، بشأن توسيع التعاون التقني والمالي مع ألمانيا ليشمل قطاعات الطاقة والصحة والمناخ.

وحسب بيان لوزارة الطاقة زالمناجم، ركزت هذه الاتفاقية بشكل خاص على مشروع التكنولوجيا والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، الذي تموله الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي Deutsche Gesellschaft Fur Zusammenabeit. .

وأكد عرقاب على الأهمية المعطاة للتعاون الجزائري الألماني في مجال التقنيات الجديدة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر، ورغبة الجزائر في تجسيد هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة مفيدة للطرفين.