نفى بلحسن شيوب مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقوي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم ‎‎التونسية اليوم الأربعاء رفض سوناطراك مد تونس بالغاز.

وأوضح الوزير التونسي في برنامج "لوماغ باي ليندا" لإذاعة مزاييك ف.م التونسية، أن عقد التزود بالغاز الطبيعي الذي يجمع الستاغ وسوناطراك يتضمن بنودا واضحة تتعلق بالتعريفة، متابعا ''التعريفة لا تتضمن تغييرا على الكميات التعاقدية مع الجزائر.. وعقد التزود بيننا انطلق منذ التسعينات .."

وتابع ''لا وجود لأزمة بيننا وبين الجزائر.. والإشكال يكمن في أننا طلبنا كميات إضافية متفاوتة بالإضافة إلى الكميات التعاقدية.. وهذه الكميات الإضافية ليس فيها التزام وتستوجب برمجة فنية والجزائر لا تستطيع الاستجابة بصفة فورية لطلبنا بسبب الأزمة الأوكرانية والضغط على الغاز وغيرها.."