عملا بحق الرد المكفول دستوريا، تندد شركة طيران الطاسيلي وتكذب مضمون المقال المنشور على موقعكم الإلكتروني بتاريخ 16 ماي 2022 تحت عنوان (فصل قائد طائرة بسبب صور فايسبوكية) والذي نسب إلى لجنة المساهمة التي هي في الأصل مكلفة بمهام الخدمات الاجتماعية.

كان بإمكان جريدتكم المحترمة التقدم إلى إدارة الشركة لمعاينة تفاصيل القضية وحيثياتها لتفادي اي تشهير أو مساس بحقوق الأطراف، عوض المساهمة في تشويه سمعة شركة وطنية تعمل على تحسين خدماتها للزبائن بشكل يومي.

شركة طيران الطاسيلي تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات المسموح بها قانونا للدفاع عن مصالحها وحقوقها المشروعة.