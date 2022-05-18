أمر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة معسكر بوضع الأمين العام السابق لولاية معسكر، تحت الرقابة القضائية، المعني تم توقيفه بقرار من رئاسة الجمهورية منذ حوالي شهر. وأصدر القاضي أيضا أمرا بمنعه من السفر.

والأمين العام السابق لولاية معسكر متهم في قضية تتعلق بالفساد، حسب مصدر مطلع، منها الشروع في منح امتيازات غير مبررة وإساءة استعمال الوظيفة، فتحت بشأنها مصالح الأمن تحقيق سنة 2020.

وقد انفجرت قضية الفساد المتابع فيها المعني عقب الحريق الذي نشب بقبة مسجد القطب، والذي انطلقت أشغاله سنة 2012 من قبل مقاولة محلية خاصة، علما أن أشغاله متوقفة منذ مدة رغم استهلاك المشروع حوالي 80 مليار سنتيم، بعد عملية إعادة تقييم مالي. ووجهت للأمين العام المقال تهمة منح تفضيل للمقاولة المكلفة بإنجاز المشروع، وهي المؤسسة التي وجهت لها تهم المشاركة في مراحل أخرى من التحقيق.

وقد تأسست مصالح ولاية معسكر، كطرف مدني في القضية بداية سنة 2022، يذكر أن خمسة ولاة وعدد كبير من مدراء التجهيزات العمومية والشؤون الدينية والأوقاف تداولوا على المشروع الذي يراوح مكانه، وهو مجمع ديني يتسع لـ 10 آلاف مصل، ويضم قاعات للصلاة وهياكل تربوية ودينية وخدماتية وإدارية وقاعة متعددة النشاطات ومكتبتين وحظيرة للسيارات تتسع لـ 120 مركبة. وحسب مصدر مطلع فإن ملف القضية سيحال قريبا أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء معسكر، للنظر في التهم الموجهة للأمين العام السابق لولاية معسكر.