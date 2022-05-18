أوقفت عناصر الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية بمستغانم، أربعة متهمين بتنظيم وتدبير رحلات الهجرة غير الشرعية من بينهم قاصر فيما يبقى شخصان آخران في حالة فرار، حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أن العملية عرفت حجز قارب نزهة بطول 5،20 متر ومحرك من نوع سوزوكي بقوة 100 حصان، ومحرك بقوة 40 حصان، عشر 10 صفائح بلاستيكية سعة 30 لتر مملوء ة بمادة بنزين، صدرية للنجاة، خمسة صفائح من مادة الأليميوم خاصة بالقوارب المطاطية وبدلتان بحرية.

وأبرز البيان بأن هذه العملية تمت إثر استغلال لمعلومات وردت إلى ذات المصلحة تفيد بنشاط شخصين وجمعهما مبالغ مالية لغرض الإعداد والتحضير والتدبير للهجرة غير الشرعية، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث والتحريات.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية، تم إحالة الموقوفين أمام محكمة مستغانم.