أُصيب، صباح اليوم الأربعاء، خمسة أشخاص بحروق وصفت لدى ثلاثة منهم بحروق من الدرجة الثالثة، في حريق مهول شبّ داخل شقة سكنية بحي 250 مسكن بالمدينة الجديدة بڨالمة.

وذكر شهود عيان أنّ حالة قصوى من الهلع انتابت سكان العمارة التي شب بها الحريق، التي شوهدت تصاعد اللهب والدخان منها، قبل تنقل مصالح المركز المتقدم للحماية المدنية بوسط مدينة قالمة بسرعة، إلى موقع الحريق والتدخل بإخماده وإسعاف المصابين.

وأوردت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، إصابة ثلاثة أشخاص بحروق من الدرجة الثالثة، ويتعلق الأمر برجل "ب.ي" 31 سنة، عجوز"م.ع" 65 سنة ورضيع "ب.م" لايتجاوز الثلاثة أشهر، أُصيبوا على مستوى اليدين والرجلين والوجه، الذين تمّ إسعافهم بواسطة سيارات خاصة قبل وصول الإسعافات.

وأكدت الحماية المدنية بأنّ المصابين الاثنين المتبقين، وهما امرأتان "س.س"و"ع.ن" تبلغ كل واحدة منهما 45 سنة، قد أصيبتا بصدمة وصعوبة في التنفس، حيث أسعفتا ونقلتا إلى مستشفى الحكيم عقبي.

وقالت الحماية المدنية، أنها تمكنت من إخماد الحريق نهائيا، وعملية الحراسة مستمرة بموقع الحادثة، وحشد لعملية التدخل ثلاث شاحنات إطفاء، سيارتا إسعاف وسيارتا اتصال، وتعداد بـ 26 عونا من مختلف الرتب، وبإشراف المدير الولائي للحماية المدنية، ووالي الولاية لبيبة ويناز، التي زارت المصابين ظهر اليوم بالمستشفى للاطمئنان على صحتهم.