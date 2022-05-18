انتشلت، صبيحة اليوم، مصالح الحماية المدنية جثة امرأة تبلغ من العمر 66 سنة، لقيت حتفها إثر سقوطها في حوض مائي مخصص للري بمنطقة "العتقة" ببلدية الميلية، 60 كلم إلى الشرق عن عاصمة الولاية جيجل.

وأشارت خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بأن إسعافات الوحدة الثانوية بمدينة الميلية تدخلت في حدود الساعة الحادية عشر والربع، وقامت بانتشال جثة الضحية من داخل الحوض المذكور الذي يتعدى عمقه خمسة أمتار، قبل نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير منتوري، موازاة مع فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة للتعرف على ظروف وحيثيات الحادث.