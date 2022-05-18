أصدر الديوان الوطني لتربية الدواجن وتغذية الأنعام (أوناب)، اليوم الأربعاء، بيانا، بخصوص انهيار أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة.

وجاء في بيان "أوناب": نظرا لانخفاض أسعار الدجاج حاليا في السوق على المستوى الوطني، يعلن مجمع أوناب بوضع تحت تصرف كافة المربين المذابح الجهوية المتواجدة على مستوى الغرب-الشرق – الوسط".

وكانت جمعية حماية المستهلك قد دعت ذات المؤسسة العمومية إلى التدخل العاجل لحماية صغار المربين من الدواجن قبل إفلاسهم.

وأضاف الجمعية "تهاوي الأسعار ما دون 200 دج للكلغ، سيجعل هذه الشعبة مهددة مع عزوف عن التربية .... وبالتالي التهاب الأسعار بعد أشهر مثلما عشناه مؤخرا في مناسبات عدة .. المؤسسة مطالبة باقتناء الفائض المتواجد بالسوق وتخزينه".