أقصيت الملاكمة الجزائرية إشراق شايب (66 كلغ) اليوم الأربعاء بعد انهزامها أمام الكندية كافاناغ شارلي بنتيجة 3-2 في الدور نصف النهائي، للطبعة الـ12 من بطولة العالم للملاكمة (سيدات) الجارية بمدينة اسطنبول التركية.

وأبلت الملاكمة الجزائرية بلاء حسنا أمام منافستها الكندية المتحصلة على الميدالية الذهبية في بطولة العالم -2018 بودابيست (المجر). ورغم هذا الإقصاء المر ضمنت إشراق ميدالية برونزية للجزائر في أول مشاركة عالمية لها.

وفي وقت سابق تأهلت مواطنتها إيمان خليف، عن جدارة واستحقاق، إلى نهائي وزن (63 كلغ)، بعد فوزها على الهولندية هاينم شيلسي، بنتيجة (5-0) في منازلة نصف النهائي.