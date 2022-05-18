قامت وزارة الصناعة الصيدلانية، بالتنسيق مع المصالح المختصة لقيادة الدرك الوطني، باتخاذ الإجراءات من أجل فتح تحقيق حول تسويق منتوج مغشوش، تحت الاسم التجاري OMNITROPE، بولاية قسنطينة، حسبما جاء اليوم الأربعاء في بيان للوزارة.

وأوضح البيان أنه "تبعا للشكوى التي وفاتنا بها مخابر SANDOZ بتاريخ 17 أفريل 2022 المتعلقة بتسويق المنتوج المغشوش +OMNITROPE 3517 5mg/1.5ML lot LM+ بولاية قسنطينة، قامت وزارة الصناعة الصيدلانية بالتنسيق مع المصالح المختصة لقيادة الدرك الوطني على الفور، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لفتح تحقيق ومتابعة الجناة المتهمين بالاستيراد والتوزيع غير الشرعي للمواد الصيدلانية".

وذكر البيان بأن مصالح وزارة الصناعة الصيدلانية "تعمل على ضمان وفرة المواد الصيدلانية ذات الجودة العالية والوصول إليها، وذلك من أجل الحفاظ على الصحة العمومية".