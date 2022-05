Le juge d’instruction près le tribunal de Mostaganem a ordonné, aujourd’hui, de placer Achour Djelloul, président directeur général groupe services portuaires Serport et le président du conseil d’administration de la SSPA/USMA, sous mandat de dépôt.

Le prévenu est accusé dans une affaire de sortie et de transfert de 311 conteneurs, qui contenaient près de 1.064 voitures fragmentées en pièces. L’opération a eu lieu au niveau du Port de Mostaganem dans l’ouest du pays, par une société appartenant à l’homme d’affaire Tahkout Mahieddine.

Le juge d’instruction a, également, ordonné de placer sous mandat de dépôt le directeur général de l’entreprise portuaire de Mostaganem, démis de ses fonctions la semaine dernière, ainsi que le directeur de l’exploitation et chef de service de la facturation de la même entreprise en détention provisoire.

La même autorité judiciaire a ordonné de placer le responsable de la société de transit, qui s’est chargée de la sortie des 300 containers contenant les voitures sous contrôle judicaire.