دعت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، في بيان، إلى برمجة جميع المقابلات المتأخرة في الرابطة المحترفة الأولى قبل استكمال الجولات الأخيرة.

وجاء في بيان للإدارة القبائلية "مع اقتراب نهاية البطولة الوطنية، وبالنظر إلى التنافس في قمة وأسفل الترتيب، ومع مراعاة المباريات المتأخرة التي لا يزال موعد إجراءها مجهولا، يلفت رئيس مجلس إدارة شبيبة القبائل، يزيد ياريشان، انتباه الهيئات الكروية إلى ضرورة تسوية جميع المباريات المتأخرة، وذلك اعتبارًا من الجولة الحادية والثلاثين الذي ستقام نهاية الأسبوع الجاري".

وهددت إدارة شبيبة القبائل بعدم لعب بقية المقابلات في حال عدم تسوية الرزنامة، مضيفة أن هذه الدعوة التي أطلقتها تصب في مصلحة كرة القدم الوطنية وتسعى للحفاظ على مبدأ الإنصاف.

ويحتل "الكناري" المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة من 30 مواجهة وبفارق 60 نقطة عن المتصدر شباب بلوزداد الذي يملك مواجهتين متأخرتين.

وينافس زملاء سليم بوخنشوش على احتلال مركز الوصافة المؤهل إلى المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل، حيث يلقى منافسة من شبيبة الساورة ونادي بارادو (المركز 3 -50 نقطة) اللذان يملكان مقابلة متأخرة لكل منهما، إضافة إلى وفاق سطيف (المركز 9 – 43 نقطة) بأربع مواجهات متأخرة، وهو ما دفع إدارة الرئيس ياريشان إلى التحرك من أجل تسوية الرزنامة وتفادي التلاعب بنتائج المواجهات.