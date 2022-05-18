استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، الوفد البرلماني الروسي برئاسة فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي للجمعية الفدرالية لروسيا، لبحث العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها.

وحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية، فقد شكل اللقاء "فرصة لاستعراض العلاقات بين البلدين وآفاق تعزيزها، لاسيما الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية كرافد هام لتطوير التعاون الثنائي، كما تناول الجانبان بعض التطورات على الساحة الدولية".

و"تندرج هذه الزيارة في إطار تفعيل التعاون البرلماني الثنائي بناء على النصوص القانونية الموقعة بين مجلس الأمة والمجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا"، حيث يؤدي السيد فيكتور بونداريف، والوفد المرافق له زيارة عمل رسمية إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و20 ماي الجاري.