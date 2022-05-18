اهتز زوال اليوم حي 140 مسكن الجديد بعاصمة ولاية البويرة على خبر وفاة ابن الحي ع.ع بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالبويرة وذلك بعد تحويله من طرف إسعافات الحماية المدنية متأثرا بضربة خنجر تلقاها على مستوى الصدر.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" من معلومات، فإن الحادثة وقعت بحي 140 مسكن أين دخل في خصام مع آخرين وفي خضم الشجار أقدم الجاني على طعن الضحية بخنجر على مستوى الصدر ليسقط مغشيا وسط دمائه، بعدها تدخلت إسعافات المركز المتقدم 140مسكن، من أجل نقل الضحية البالغ من العمر إثر إصابته بضربة سكين في الصدر عند الوصول إلى المستشفى تبين أنه متوفي.

هذا وفتحت مصالح الأمن الحضري الرابع تحقيقا في الحادثة، وذالك بعد توقيف الجاني.