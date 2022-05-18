انتقد التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأربعاء، أداء بعض القطاعات الذي لم يكن في مستوى تطلعات المواطن، داعيا في الوقت نفسه إلى إعادة الاعتبار إلى من أسماهم بـ"الإطارات المظلومة".

وخلال اجتماع لأعضاء المكتب الوطني برئاسة الأمين العام الطيب زيتوني، جدد "الأرندي" تمسكه بحوار وطني شامل، يفضي إلى تقديم حلول جدية للمشكلات المستعصية، ويعزز اللحمة الوطنية ويصد الأخطار الخارجية، وهي الرؤية التي يتقاطع فيها مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وانتقد الحزب، في بيانه، أداء بعض القطاعات الذي لم يكن في المستوى المأمول من حيث الاستجابة الفعالة للمطالب المشروعة والآمال المنتظرة، مضيفا أن الأمر يستوجب سلسلة تغييرات وحزمة إجراءات جديدة واختيار كفاءات لها من الوعي السياسي ما يمكنها من تقديم الإضافة المرجوة وتستجيب لطموحات الجزائريين في التغيير الشامل.

كما دعا "الأرندي" إلى ضرورة اعتماد مزيد من الشفافية في معالجة الملفات الاستثمارية العالقة، وتعزيز روح المبادرة، ورفع العراقيل البيروقراطية، وتوفير بيئة ملائمة لإطلاق مشاريع اقتصادية واعدة، مشددا على ضرورة "اتخاذ تدابير عاجلة وحازمة لرفع الجرم عن التسيير ووقف عبثية الرسائل المجهولة وإعادة الاعتبار للإطارات المظلومة والتي لم تلطخ أيديها بالفساد ونهب المال العام وتعريض مقدرات الأمة إلى الخطر، بغرض إحقاق الحق ورفع الظلم لمواجهة الخوف وزرع الثقة والتهدئة والتطمين وتحرير المبادرات، أذ شهدت عدة مؤسسات ارتباكا في تسيير الشأن العام وتعطيلا للحركية الاقتصادية وتراجعا لآلة الإنتاج الوطني".

وثمن الحزب الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الفترة الأخيرة والتي استهدفت –حسبه- حفظ استقرار الجبهة الاجتماعية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.