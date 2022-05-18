يتعرض اللاعب السنغالي لفريق باريس سانت جيرمان الفرنسي، إدريسا غانا غاي، لضغوطات كبيرة حاليا، لرفضه المشاركة مع فريقه في المباراة أمام مونبوليي بالبطولة الفرنسية، بسبب وجود ألوان علم المثليين على قميص فريقه.

وزعمت وسائل إعلام فرنسية أن النجم السنغالي إدريسا غانا غاي قد غاب عن المشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان في المباراة التي فاز فيها فريقه بملعب لاموسون على مونبوليي برباعية كاملة، برسم البطولة الفرنسية لكرة القدم.

ووفقا لموقع "سبورت بايبل"، فقد سافر لاعب خط وسط إيفرتون السابق مع فريق باريس سان جيرمان، لكنه كان غائبًا عن تشكيلة الفريق، وقال مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو، لاحقًا، أن اللاعب "اضطر إلى التغيب عن المباراة لأسباب شخصية".

غياب اللاعب المسلم عن تشكيلة الفريق، بالمقابل، أثار تساؤلات فيما إذا كان قد فعل ذلك بشكل متعمد حتى لا يرتدي قميص الفريق الذي توشحت أرقام لاعبيه بألوان قوس قزح، تضامنا مع مجتمع المثليين.

وكانت الجولة قبل الأخيرة من البطولة الفرنسية في نهاية الأسبوع الماضي، قد شهدت وضع أرقام اللاعبين على قمصانهم وهي تتضمن ألوان علم المثليين، فيما وضعت قادة الفرق شارة القيادة على ذراعهم بألوان قوس قزح.

وأشارت صحيفتا "ليكيب" و"لو باريزيان" إلى أن غاي كان قد تغيَّب عن نفس الجولة من المباريات الموسم الماضي، بسبب ما تم الإبلاغ عنه في ذلك الوقت بأنه "مشاكل في المعدة".

ووصلت حدة الضغوطات إلى حد توجيه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مؤخرا، لمساءلة تطلب من خلالها من السنغالي المسلم، توضيح سبب غيابه عن المقابلة المذكورة.

ونفى ممثلو غاي أنه قاطع المباراة الموسم الماضي، لكنهم لم يصدروا بيانا بشأن غيابه عن مباراة يوم السبت.

ومع ذلك، ذكرت بعض المواقع الرياضية الفرنسية أن غياب نجم المنتخب السنغالي كان بالفعل بسبب رفضه ارتداء قميص يحمل علم قوس قزح، وقد حاول موقع "سبورت بايبل" الاتصال باللاعب وإدارة باريس سان جيرمان لطلب تعليق دون أن ينجح في ذلك.

وقبل الفوز على مونبليي، نشر باريس سان جيرمان صورة لقمصان لاعبيه التي ظهرت عليها ألوان علم قوس قزح. وجاء في بيان "في اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية، سيكون على قمصاننا علم قوس قزح، رمز السلام والتنوع".

رئيس السنغال يدعم غاي

كما أعرب الرئيس السنغالي، ماكي سال، عن دعمه لمواطنه لاعب باريس سان جيرمان لكرة القدم، إدريسا غاي، والذي رفض ارتداء قميص لفريقه ذي تصميم يعبر عن دعم للمثلية الجنسية.

وكتب سال في تغريدة موجزة عبر (تويتر)، "أنا أدعم إدريسا غانا غاي.. يجب احترام قناعاته الدينية".