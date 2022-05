Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a reçu, mercredi à Alger, une délégation parlementaire russe conduite par le chef de la Commission de défense et de sécurité au Conseil fédéral de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Viktor Bondarev, en visite de travail officielle en Algérie du 17 au 20 mai.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les relations établies entre les deux pays et les perspectives de leur renforcement, notamment le rôle de la diplomatie parlementaire en tant que pilier de développement de la coopération bilatérale, et abordé les développements sur la scène internationale, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La visite de la délégation russe s'inscrit dans le cadre de la dynamisation de la coopération parlementaire bilatérale, sur la base des textes juridiques signés entre le Conseil de la nation et l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie.

Pour rappel, la délégation russe a été reçue, mardi, par le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, et le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali.

Mercredi, une séance de travail s'est tenue au Conseil de la nation entre une délégation de la commission de la défense nationale à la Chambre haute du Parlement et une délégation de la commission de défense et de sécurité au Conseil fédéral de l'Assemblée fédérale de Russie, consacrée à l'examen des moyens de développer les relations parlementaires bilatérales pour accompagner la coopération stratégique entre les deux pays.