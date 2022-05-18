حل مساء اليوم بالجزائر، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في زيارة عمل تأتي في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الوزير رمطان لعمامرة، أجرى محادثات ثنائية مع نظيره السعودي، سمو الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل مساء اليوم إلى الجزائر.

وأضاف البيان "وسيسمح اجتماع هذه الآلية الهامة يوم غد تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبحث آفاق تعزيزها، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول أبرز القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك."