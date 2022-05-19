توفي شخص وأصيب آخر في حادث مرور وقع فجر اليوم الخميس بالطريق السيار شمال جنوب في شطره العابر لولاية المدية.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن مصالحها سجلت في حدود الساعة الثالثة وثلاثين دقيقة (03:30) من فجر هذا الخميس، حادث مرور خطير ومميت بالمكان المسمى زيباك الواقع بين بلديتي البرواقية والزبيرية بالطريق السيار شمال جنوب، ناجم عن اصطدام شاحنة ذات مبرد بشاحنة ذات مقطورة من الخلف.

وأضاف المصدر ذاته إن الحادث أسفرعن وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 28 سنة وجرح آخر له إصابات متعددة وخطيرة كان محصورا، يبلغ من العمر 39 سنة، حيث تم إسعاف الضحية في عين المكان وتحويله على جناح السرعة إلى مستشفى البرواقية، فيما تم تحويل جثة المتوفي الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.