تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، هبوب رياح قوية وأمواج عالية في بعض السواحل.

وأوضح ذات المصدر، في تنبيه له، إن الرياح ستهب بداية من منتصف النهار إلى غاية فجر يوم غد على سواحل تنس، بوهارون، دلس، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.

من جهة أخرى حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس، من حرارة شديدة ستميز الطقس بثلاث ولايات بشمال البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن حرارة شديدة قد تتعدى 44 درجة تحت الظل ستجتاح بداية من صبيحة اليوم إلى غاية فجر يوم غد الجمعة، ولايات الشلف وغليزان وعين الدفلى.