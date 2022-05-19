ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وتعافت من خسائر تكبدتها في التعاملات المبكرة بفضل آمال في أن يؤدي التخفيف المزمع لقيود الجائحة في مدينة شنغهاي الصينية إلى تحسن الطلب على الوقود، في حين طغت المخاوف المستمرة حيال نقص الإمدادات العالمية على القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 1.32 دولار، أي ما يعادل 1.2%، إلى 110.43 دولار للبرميل بعد أن هبطت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 0.6% إلى 110.21 دولار للبرميل، لتتعافى بذلك من خسارة مبكرة بأكثر من دولارين.