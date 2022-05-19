على الطريق الرابط بين بلديتي الصومعة والمدينة الجديدة بوعينان في ولاية البليدة، انتشرت الشاحنات الصغيرة والطاولات التي تعرض كل ما جادت به الأرض من خضر وفواكه بأسعار منخفضة نسبيا مقارنة بالفترة الأخيرة التي أنهكت جيوب المواطنين، أما داخل الأسواق الشعبية فقد تعافت أسعار اللحوم البيضاء وتهاوت بنسب تفوق 40 في المائة، وبعد أن غاب السمك عن موائد الجزائريين لشهور خلت بسبب غلاء أسعارها كسرت سمكة التونة والسردين القاعدة وسمحت للمواطن البسيط بتناول البروتين بأسعار منخفضة.

بعد أن أحرقت أسعار الخضر واللحوم جيوب المواطنين خلال شهر رمضان المنصرم، تهاوت الأسعار في الأسواق بشكل مفاجئ، وبعد أن كان المواطن البسيط يقتني الخضر بالرطل والدجاج بالفخذ وينظر إلى الأسماك المعروضة من دون أن يتجرأ حتى على معرفة سعرها... ها هو اليوم يتنفس الصعداء بتنفس الأسواق ووفرة المحاصيل الفلاحية بأسعار منخفضة نسبيا.

على الطريق الوطني رقم 29 المؤدي إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالروفيغو في بلدية بوڤرة بولاية البليدة، انتشر بائعو الخضر والفواكه على الأرصفة وبمحاذاة الطريق، وكلما اقتربت من السوق أكثر كلما انخفضت الأسعار، كما عاد التجار الذين يبيعون الخضر بأسعار موحدة وعادت معهم اللافتات المكتوب عليها بالبنط العريض "كلش بـ5 آلاف"، وهي المشاهد التي افتقدها الكثير ممن اعتادوا على التسوق من المنطقة.

البطاطا بـ60 دينارا بعد أن فاق سعرها سقف 140 دينار خلال رمضان

ولعل الشيء الذي أراح المواطنين أكثر هو انخفاض سعر البطاطا بعد أشهر من ارتفاع لا مسبوق في الثمن، والذي تجاوز سقف 140 دينار في بعض المناطق، حيث صار سعرها اليوم لا يزيد عن 70 دينارا للكيلوغرام.

يقول أحد المواطنين وهو رب أسرة متكونة من 6 أفراد، في حديثه مع "الخبر": "خلال الأيام الماضية أنهكنا سعر البطاطا المرتفع، خصوصا وأن هذه المادة لا يمكن لأي شخص أن يقتني منها أقل من كيلوغرامين، تخيَل أن البطاطا كانت تكلفنا يوميا ما لا يقل عن 300 دينار، أما اليوم فكما ترى سعرها يتراوح ما بين 60 و70 دينارا وهو ما سمح لنا باقتناء سلع أخرى كنا قد قاطعناها في السابق".

أما زبون آخر فلم يخف ارتياحه من تعافي أسعار البطاطا، حيث أردف قائلا "يا أخي البطاطا لا تفارق موائد الجزائريين، بالأمس كنت أتضجر عندما تطلب مني زوجتي اقتناءها، أما الآن مع انخفاض سعرها فقد عدنا إلى نمط الاستهلاك المعتاد والذي لا يقل عن 5 كيلوغرام".

ويرى تاجر خضر وفواكه أن انخفاض سعر البطاطا يرجع بالدرجة الأولى إلى وفرة الإنتاج، وربط الوفرة بتحول الكثير من الفلاحين إلى إنتاج البطاطا خلال الفترة السابقة، بعد أن ارتفعت أسعارها في الأسواق، لكنه يتوقع عودة ارتفاعها نظرا لانكماش هامش الربح الذي جاء عكس توقعات الكثير من الفلاحين، ما سيدفع بالكثير منهم إلى العزوف على إنتاجها في حال ما بقيت أسعارها منخفضة.

اللحوم البيضاء تريح جيوب المواطنين

بعد أن فقد الجزائريون الأمل في انخفاض أسعار الدجاج التي لم تنخفض لعدة أشهر، حتى وصل بهم الحد إلى المقاطعة وتغيير نمط الاستهلاك باقتناء أجزاء صغيرة من لحم الدجاج، ها هي اليوم أسعارها تعاود الانخفاض، حيث صار سعر الدجاج الحي مقدرا بـ210 دينار، وهو ما وقفت عليه "الخبر" خلال جولة استطلاعية قادتها لبعض نقاط البيع.

يقول أحد الزبائن معلقا على انخفاض الأسعار "خلال رمضان كنا نقتني دجاجة محترمة بأكثر من 1000 دينار، أما اليوم فبأقل من 600 دينار يمكنك اقتناء دجاجة متوسطة الوزن، أتمنى أن تبقى الأسعار على حالها خلال الأيام القليلة القادمة".

وأكد بائع للدجاج الحي في حديثه مع "الخبر" قائلا "هناك عدة عوامل دفعت أسعار اللحوم البيضاء إلى الانخفاض، في مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة وتخوف المربين من تكبد الخسائر، كما أن الشائعات لعبت دورا في المعادلة بعد نشوب الحرب في أوكرانيا، وتهافت المربين على اقتناء كميات كبيرة من العلف لتخزينها خوفا من حدوث الأزمة، إضافة إلى استيراد الحكومة كميات كبيرة من الصوص، وجميع هذه العوامل زادت من الكميات المعروضة ودفعت بالأسعار إلى الانخفاض".

وفرة المحاصيل دفعت أسعار الخضر للانخفاض

في حدود الساعة العاشرة ونصف صباحا عجَ سوق الجملة للخضر والفواكه في بوفاريك بالبليدة، بالشاحنات الحاملة لمختلف الأرقام التسلسلية للولايات المجاورة، التي كانت تتحرك ببطء خلف الطوابير المتوغلة في عمق الفضاء التجاري.

وعلى الرغم من تأثير الوسطاء على الأسعار ودفعها إلى الارتفاع إلا أنها ظلت مستقرة مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، ويرجع السبب، حسب صاحب مربع في السوق، إلى دخول موسم الذروة وانتعاش موسم جني المحاصيل، وهو ما جعل الخضر تعرض بكميات كبيرة تفوق الطلب فأثر ذلك على الأسعار وجعلها تستقر.

ومن خلال الجولة الاستطلاعية التي قادتنا بين أرجاء السوق وقفنا على انخفاض محسوس في أسعار الخضر، باستثناء الطماطم التي لا يزال سعرها مرتفعا على الرغم من حلول موسم الحر.

ويقول أحد التجار لـ"الخبر": "لا يهتم الزبون بسعر الطماطم بقدر ما يهتم بسعر البطاطا والبصل وباقي الخضر التي يقتنيها بكميات لا تقل عن الكيلوغرامين، أما الطماطم فيمكنه اقتناء رطل أو رطلين تكفيه لإطعام أفراد عائلته".

أسماك التونة والسردين تغزو الأسواق

كما غزت المنتجات الصيدية الأسواق الشعبية وانتشرت الطاولات التي تعرض أسماك التونة في أرصفة الطرقات المؤدية إلى الشواطئ، بعد أن انتعشت السواحل بالأسماك وصار سعر الكيلوغرام الواحد من سمك التونة يباع بـ1200 دينار كأقصى تقدير، فيما يباع في مناطق أخرى بـ900 دينار، وهو ما شجع الجزائريين على اقتنائها بعد مقاطعة دامت عدة أشهر بسبب غلاء المعيشة.

وحتى السردين تراجعت أسعاره بشكل لافت وأصبح سعره يتراوح ما بين 800 و300 دينار، حسب حجمه ونوعيته، وهو ما استحسنته الكثير من العائلات التي أسقطت السمك من قائمة مشترياتها في الماضي القريب.

يقول بائع للسمك بعين البنيان في العاصمة لـ"الخبر" في تعليقه على أسباب انخفاض الأسعار مؤخرا؛ "سواحلنا استقبلت كميات كبيرة من السردين وسمك التونة قادمة من إسبانيا، ما أدى إلى وفرة العرض مقارنة بالطلب".